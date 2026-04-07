Через це вам не дають бронь: який нюанс з "Резерв+" може стати причиною відмови

Роботодавець у такому випадку фактично не має інструментів, щоб залишити працівника

В Україні почали відмовляти у бронюванні працівникам критично важливих підприємств. Причина — новий статус у застосунку "Резерв+" — "оперативний резерв". Саме він фактично блокує можливість отримати відстрочку від мобілізації.

Що потрібно знати:

Статус "оперативний резерв" можна перевірити у застосунку Резерв+

Зросла кількість відмов у бронюванні для тих, хто має статус резервіста

Цей статус означає наявність військового досвіду або підготовки, але є й інші випадки

За словами юристки Тетяна Потапова, останніми днями кількість таких випадків різко зросла. Люди звертаються з однаковою проблемою — вони працюють, подаються на бронювання, але отримують відмову без зрозумілого пояснення. Насправді причина формальна: вони вже не просто військовозобов’язані, а резервісти.

Згідно з правилами, встановленими Кабміном, бронюванню підлягають лише військовозобов’язані громадяни. Натомість резервісти до цієї категорії не входять. Тому навіть якщо людина працює у важливій для держави сфері, це не дає їй права на бронь.

Резервісти не підлягають бронюванню, оскільки законодавством не передбачено бронювання осіб, які мають статус резервістів. Марина Бекало, адвокатка

Адвокатка Марина Бекало пояснює, що статус "оперативний резерв" не є випадковим. Ця позначка означає:

ви вже маєте військовий або бойовий досвід

проходили підготовку або службу

маєте військову спеціальність

Також до резерву можуть входити чоловіки 45–60 років, яких можуть залучати до тероборони. Відповідно, якщо у "Резерв+" з’явилася відповідна позначка, саме вона і є причиною відмови. Це означає, що держава вже визначила пріоритет: у разі потреби така людина має поповнити лави війська, а не залишатися заброньованою в тилу.

