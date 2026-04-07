Це наш шанс: військовий експерт пояснив, навіщо Україні енергетичне перемир'я

Київ може атакувати не тільки російську нафтову галузь

Запропоноване президентом Володимиром Зеленським енергетичне перемир'я на тлі регулярних атак по Росії може здатись нелогічним, однак насправді це не так. Цей режим тиші може стати неабияким елементом стримування.

Про це "Телеграфу" розповів керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, успішні удари України по російському експорту нафти, по НПЗ, створюють умови для енергетичного перемир'я.

"Україна показує силу, спроможність, можливість та міць. Ми показуємо, що ми можемо виносити російську нафтопереробку, це і є найкращим елементом стримування", — каже експерт.

Він додає: якщо Кремль погодився б на припинення вогню по енергетичних об'єктах, Київ мав би змогу відновити об'єкти газового видобутку, по яких Росія б'є. Адже тут не слід забувати, що Україні вже треба готуватись до наступного опалювального сезону, а це передбачає відновлення ГЕС, ТЕЦ тощо. Однак зробити це під час регулярних атак досить важко.

Олександр Мусієнко

"Тут елементом стримування є наші удари. Тобто, якби Росія порушила енергетичне перемир'я, ми б почали завдавати ударів знову ж таки по експорту нафти і не тільки", — каже Мусієнко.

Він пояснює, що також Україна може послаблювати російську ППО. Це піде на користь переговорів з Кремлем, адже Москва в такому разі буде більше зацікавлення в енергетичному перемир'ї. Тому зараз хороший час, аби про це домовлятись.

Нагадаємо, що нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по енергетиці Росії, якщо в Кремлі погодяться на дзеркальні дії. Цю пропозицію Москві передали американці.

