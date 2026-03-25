Суперклуб потрапив у суперскандал

Медична служба мадридського "Реала" лікувала здорову ногу футболіста збірної Франції Кілліана Мбаппе. Звучить як анекдот, проте проблеми Королівського клубу виявилися значно серйознішими.

Що потрібно знати

Медична служба "Реала" потрапила в серію скандалів

Останньою краплею стала ситуація з Мбаппе

Бабелюк пов’язує це із проблемою в системі управління команди

Популярний паблік про "Реал" Madrid Zone у соцмережі Х підсумував усі скандали, що сталися з медичною службою клубу. Непрофесіоналізм співробітників Вершкових вражає:

помилилися з діагнозом Мбаппе, обстеживши ту ногу;

призначали саплементи (біологічно активні добавки, БАД) на основі порад безкоштовного Штучного Інтелекту;

випустили грати Тібо Куртуа , який травмувався на розминці, а тепер вилетів фактично до кінця сезону;

, який травмувався на розминці, а тепер вилетів фактично до кінця сезону; пропустили розрив хрестів Родріго, дозволивши йому грати з порваною зв’язкою протягом 30 хв. Гравець фактично вилетів із гри до 2027 року.

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію у мадридському клубі. За його словами, таке сталося через систему управління у "Реалі".

Очевидно, що проблема тут не лише і не стільки у медичному штабі, а у менеджменті системи вцілому, яка дозволяє давати штанги реально галактичного масштабу. Дмитро Бабелюк

Попри проблеми у медичному штабі, "Реал" продовжує боротьбу за перше місце у чемпіонаті Іспанії. Вершкові вже пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, проте залишилися без Кубка Короля цього сезону.