Лікували здорову ногу футболісту та користувалися порадами ШІ: "Реал" опинився в епіцентрі скандалу

Михайло Корнілов
Кіліан Мбаппе Новина оновлена 25 березня 2026, 13:19
Кіліан Мбаппе. Фото Getty Images

Суперклуб потрапив у суперскандал

Медична служба мадридського "Реала" лікувала здорову ногу футболіста збірної Франції Кілліана Мбаппе. Звучить як анекдот, проте проблеми Королівського клубу виявилися значно серйознішими.

Що потрібно знати

  • Медична служба "Реала" потрапила в серію скандалів
  • Останньою краплею стала ситуація з Мбаппе
  • Бабелюк пов’язує це із проблемою в системі управління команди

Популярний паблік про "Реал" Madrid Zone у соцмережі Х підсумував усі скандали, що сталися з медичною службою клубу. Непрофесіоналізм співробітників Вершкових вражає:

  • помилилися з діагнозом Мбаппе, обстеживши ту ногу;
  • призначали саплементи (біологічно активні добавки, БАД) на основі порад безкоштовного Штучного Інтелекту;
  • випустили грати Тібо Куртуа, який травмувався на розминці, а тепер вилетів фактично до кінця сезону;
  • пропустили розрив хрестів Родріго, дозволивши йому грати з порваною зв’язкою протягом 30 хв. Гравець фактично вилетів із гри до 2027 року.

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію у мадридському клубі. За його словами, таке сталося через систему управління у "Реалі".

Очевидно, що проблема тут не лише і не стільки у медичному штабі, а у менеджменті системи вцілому, яка дозволяє давати штанги реально галактичного масштабу.

Дмитро Бабелюк

Попри проблеми у медичному штабі, "Реал" продовжує боротьбу за перше місце у чемпіонаті Іспанії. Вершкові вже пробилися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, проте залишилися без Кубка Короля цього сезону.

