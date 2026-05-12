Справа Єрмака: чи зміниться щось для України на міжнародній арені

Розслідування причетності колишнього очільника ОП Андрія Єрмака до розкрадання коштів на елітному будівництві не вплине на переговорні позиції України. Навпаки воно підтвердить верховенство права в Україні та незалежність антикорупційних органів.

Що треба знати:

Кейс Андрія Єрмака не вплине на позицію Києва на Заході

Натяки на причетність Зеленського можуть послабити дипломатичну позицію

Розслідування демонструє роботу верховенства права та незалежність НАБУ

Такими думками поділилися з "Телеграфом" експерти. Для стабільності всередині України також дуже важливо, щоб гучне розслідування не призвело до можливої політичної кризи.

Як справа Єрмака вплине на переговорні позиції України

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко вважає, що кейс Єрмака не вплине на позиції Києва на Заході. Причина в тому, що він є питанням внутрішніх процесуальних дій, а не зовнішньої політики, попри те що колишній керівник Офісу президента очолював перемовну групу.

Олександр Мережко

"Взагалі процес перемовин – це доволі складний і значною мірою формалізований процес, роль особисті в якому не є значною. Перемовини – це, так би мовити, спільна командна гра і якщо хтось вибуває з команди, то це суттєво не впливає на сам процес перемовин", – пояснив він.

З ним погоджується й політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Однак відсутність впливу він пояснює тим, що Єрмак вже пів року не при посаді та не впливає на переговори.

"Тут проблема буде в іншому. Будь-яка інформація, яка буде з'являтися з натяками на причетність Зеленського до цієї справи, – оце може послаблювати нашу дипломатичну позицію. Це може використовуватись ворогом проти України в пропагандистських цілях", – зазначив він.

Володимир Фесенко

Оголошення підозри колишньому очільнику ОП та продовження розслідування навпаки буде свідченням того, що і верховенство права, і демократія в Україні працюють, а НАБУ є незалежним органом, який розслідує корупційні справи.

"Думаю, тут скоріше буде позитивний вплив, але розвиток справи Єрмака саме по кооперативу "Династія" має потенційні ризики на майбутнє", – пояснив експерт.

Треба знайти баланс, інакше…

На думку Фесенка, поховати справу остаточно навряд чи вдасться, але те, що вона розтягнеться, – поза сумнівом.

"По-перше, зверніть увагу, підозра Єрмаку з'явилася через пів року після обшуків у нього і його відставки. І у справі кооперативу "Династія", думаю, непросто буде довести (провину – ред.), тому що права власності не зафіксовані", – зауважив він.

Єрмак як професійний адвокат може затягувати розгляд цієї справи, щоб менше було суспільного інтересу, поступово нейтралізувати її негативні юридичні та політичні впливи. Так що затягування – це цілком імовірний сценарій.

"Для нас важливо знайти баланс суспільних інтересів – правових і політичних, – бо з одного боку необхідно, щоб розслідування продовжувалося, інакше будуть запитання, чому не розслідується ця справа. Як було запитання: де підозри Єрмаку? Пів року воно лунало і врешті-решт підозри з'явилися. Хоча трохи за інше, аніж очікували. Проте, має продовжуватись розслідування. І тут є суспільний інтерес, і запит, як мінімум, частини суспільства", – вважає політолог.

У нас війна, і треба знайти баланс, щоб розслідування, де може фігурувати президент України, не призвело до внутрішньої дестабілізації, не послабило наші безпекові позиції в протистоянні з ворогом. Це буде дуже непросто зробити, підсумував він.

Нагадаємо, під час засідання Вищого антикорупційного суду 12 травня не обиратимуть запобіжний захід колишньому голові ОП Андрію Єрмаку. Процедуру перенесли на інший день.