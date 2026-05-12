Більше не перешкода: чому українцям за 50 стане легше знайти роботу

Фахівцям у віці доведеться опановувати деякі навички

Українські роботодавці дедалі частіше будуть змушені наймати працівників старших за 50 років, адже ринок праці вже втратив значну кількість фахівців молодого та середнього віку через війну, міграцію і мобілізацію. Програми перенавчання також сприятимуть працевлаштуванню досвідчених фахівців.

Такою думкою докторка економічних наук, професорка, завідувачка відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи НАН України Ірина Курило поділилася з "Телеграфом".

В умовах, коли бізнес постає перед дуже гострою виробничою необхідністю, роботодавці будуть вимушені наймати людей старших за 50 років. Можливо це станеться не так швидко, але у перспективі – цілком реально.

"Основним є демографічний фактор, тому що через міграцію та мобілізаційні процеси ринок праці втратив величезну кількість фахівців молодого та середнього віку", – зазначила експертка.

Тому часто роботодавці в багатьох сферах просто не матимуть вибору. Їм доведеться або наймати досвідчених людей 50+, або закривати бізнес. Також цьому сприятимуть програми перенавчання.

Як зазначила професорка, у світі є певний досвід, наприклад орієнтована на жінок програма UNFPA. Він показав, що якщо патронувати цих працівників, то можна повернути їх на ринок праці. Дуже багато залежить як від роботодавців, так і від самих людей.

"Якщо людина, наприклад, давно випала з професії і не дуже готова вчитись нового, очікує щось як раніше, то їй буде дуже складно. Вона, скоріше з все, сама не зможе влитися у ринок праці знову", – пояснила Курило.

Водночас якщо людина з хорошим практичним досвідом, дисципліною, стабільністю, нормальною комунікацією і захоче перенавчатися, то її, очевидно, охоче братимуть, вважає вона.

Експертка зауважила, що у працівників, старших за 50 років, є свої плюси:

емоційна стабільність порівняно з молодшим поколінням,

відповідальність,

менша схильність до імпульсивних звільнень та зміни місця роботи,

більша зважливість у кризових ситуаціях.

Нагадаємо, роботодавців заохочують залучати до роботи людей старших за 50 років. Для них запускають програму "Досвід має значення", щоб допомогти фахівцям повернутися на ринок праці. Як пояснила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, наша країна вже зараз відчуває гострий дефіцит кадрів, особливо у будівництві та оборонній промисловості, проте є бар'єри, зокрема недостатні цифрові навички та вікові стереотипи.