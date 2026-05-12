На Євробаченні виступила "Klavdia Petrivna": що відомо

Представниця Швеції виступила в образі "інкогніто"

Перший півфінал Євробачення 2026 у Відні не обійшовся без несподіваних порівнянь з українським шоубізнесом. Під час одного з виступів коментатори конкурсу звернули увагу на цікаву схожість із відомою українською артисткою, яка свого часу теж побудувала популярність навколо загадкового образу та приховування обличчя.

Йдеться про представницю Швеції FELICIA, яка вийшла на сцену з піснею "My System". Під час трансляції Тимур Мірошниченко та Василь Байдак зауважили, що історія шведської співачки дуже нагадує шлях Klavdia Petrivna.

На сцені Євробачення артистка спочатку з’являлася в масці, а пізніше — у великих темних окулярах, які частково приховують її обличчя. Саме ця деталь і викликала асоціації з Klavdia Petrivna, яка також певний час залишалася "інкогніто" для публіки. Як відомо, FELICIA певний час не розкривала свою особистість повністю та виступала у загадковому сценічному образі.

До слова, Швеція традиційно входить до числа головних фаворитів "Євробачення". Країна вже сім разів перемагала у конкурсі.

Цього року конкурс проходить у Відні після перемоги австрійського артиста JJ з піснею "Wasted Love". Гранд-фінал запланований на 16 травня, а півфінали відбуваються 12 та 14 травня. У конкурсі беруть участь 35 країн. Україну цьогоріч представляє Leléka з піснею "Ridnym".

