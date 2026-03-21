Чаклунство та допінг: як склалася доля найзірковішого футболіста харківського "Металіста"

Аргентинський футбольний "чарівник" затримався в Україні лише на один сезон

Алехандро Даріо Гомес, більш відомий як Папу Гомес, провів лише один сезон у "Металісті" (Харків), проте назавжди вписав своє ім’я в історію чемпіонату України. Річ у тім, що аргентинець став першим футболістом, який грав у першості України й виграв чемпіонат світу з футболу.

Гомес мав неймовірну техніку і складний характер. Про це повідомляє "Телеграф".

Алехандро опинився в Україні у 2013 році з ініціативи спортивного директора харків’ян Євгена Краснікова. Гравець перейшов до "Металіста" з італійської "Катанії" за 7 млн євро. У Харкові він провів один сезон, забивши три голи у 23-х матчах чемпіонату. Після початку війни на Донбасі аргентинець відмовився грати в Україні та перейшов до італійської "Аталанти".

Мирон Маркевич, який тоді був біля керма "Металіста", пізніше визнавав, що Гомес не хотів грати в Україні, але мав великий талант.

Він повинен був замінити Тайсона, якого придбав "Шахтар", але програвав йому як у швидкості, так і у відборі. До того ж Гомес був досить замкнутою людиною і, як кажуть, своїм в "Металісті" так і не став. Втім, те, що аргентинець серйозний виконавець, я переконався у лютому 2014 року на престижному турнірі в Ізраїлі, де Гомес в одному з матчів самотушки обіграв російський Зеніт. Мирон Маркевич

На ЧС-2022 із футболу Гомес у складі збірної Аргентини виграв "золото". Після перемоги на Мундіалі в мережі з’явилася інформація про те, що Гомес нібито скористався послугами відьми й прокляв свого партнера по збірній Джованні Ло Чельсо. Джованні травмувався перед ЧС-2022, через що Гомес отримав місце у складі. Після цього Мессі та Ко відвернулися від Гомеса.

У жовтні 2023 року Гомеса дискваліфіковали на два роки після того, як перед ЧС-2022 у його допінг-тесті була виявлена заборонена речовина. Сам гравець пояснив це випадковим прийомом дитячого сиропу від кашлю.

Після 2-річної дискваліфікації Гомес відновив кар’єру. Наразі він виступає в італійській Серії B за "Падову".

