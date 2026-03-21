Український футбольний клуб став посміховиськом через поле (фото)

Футболісти у Кривому Розі грали на "городі"

У суботу, 21 березня, "Кривбас" приймав "Епіцентр" у рамках 21-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2025/26. Зустріч проходила на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі.

Поєдинок викликав питання у вболівальників щодо стану газону. Проблеми було видно неозброєним оком, передає "Телеграф".

Ще до початку гри блогери та журналісти кричали про погану якість покриття, а користувачі запитували, як делегати матчу дозволили тут грати на рівні УПЛ.

Проте зустріч таки провели. "Кривбас" переміг з рахунком 2:1 і піднявся на 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ, "Епіцентр" — 13-й. Після гри висміювати поле "Кривбасу" стали телеглядачі, шоковані побаченим. У мережі критикують організаторів матчу, а також змагаються у дотепності. Наприклад, один із користувачів назвав гру "пляжним футболом".

