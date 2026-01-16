Росія – не Європа: в Австрії показово принизили РФ

Росіянка потрапила на турнір у нейтральному статусі

На юнацькому чемпіонаті Європи з монобобу U-23 в Інсбруку (Австрія) організатори не врахували результату представниці Росії Софії Степушкіної. Росіянка показала шостий результат на Євро, проте у підсумковій таблиці їй місця не знайшлося.

Що потрібно знати

Росіянку Степушкіну допустили до міжнародних змагань у нейтральному статусі

Софія показала 12-й результат на Кубку Європи

На чемпіонаті Європи результат росіянки не зарахували

Про це повідомляє Р-Спорт. Росіянка виступала у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Організатори через "нейтральність" Степушкіної не змогли визначити її приналежність до Європи, через що її прокат не значиться у фінішному протоколі континентальної першості. На це поскаржився тренер збірної Росії Олег Соколов.

Організатори вважають Степушкіну людиною світу, на їхню думку, нейтральний статус не визначає юридичної приналежності до якогось континенту або якоїсь країни. Тому Софію Степушкіну не включили до заліку першості Європи. Олег Соколов

Додамо, що чемпіонат Європи U-23 проходив у рамках етапу Кубка Європи в Інсбруку, в якому беруть участь спортсмени з усіх частин світу. У Кубку Європи результат Степушкіної зарахували, вона стала 12-ю.

Довідка: монобоб — це вид бобслею, в якому спортсмен їде в одномісних санях, самостійно розганяючи їх та керуючи ними на крижаній трасі.

Раніше український скелетоніст Владислав Гераскевич своєю презентацією зумів не пустити росіян на Олімпійські ігри-2026 у бобслеї та скелетоні. У Росії його виступ оцінили як "українську провокацію".