Россия - не Европа: в Австрии показательно унизили РФ

Россиянка попала на турнир в нейтральном статусе

На юношеском чемпионате Европы по монобобу U-23 в Инсбруке (Австрия) организаторы не учли результат представительницы России Софии Степушкиной. Россиянка показала шестой результат на Евро, однако в итоговой таблице ей места не нашлось.

Что нужно знать

Россиянку Степушкину допустили до международных соревнований в нейтральном статусе

София показала 12-й результат на Кубке Европы

На чемпионате Европы результат россиянки не засчитали

Об этом сообщает Р-Спорт. Россиянка выступала в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Организаторы из-за "нейтральности" Степушкиной не смогли определить ее принадлежность к Европе, из-за чего ее прокат не числится в финишном протоколе континентального первенства. На это пожаловался тренер сборной России Олег Соколов.

Организаторы посчитали Степушкину человеком мира, по их мнению, нейтральный статус не определяет юридическую принадлежность к какому-либо континенту или какой-либо стране. Поэтому Софию Степушкину не включили в зачет первенства Европы. Олег Соколов

Добавим, что чемпионат Европы U-23 проходил в рамках этапа Кубка Европы в Инсбруке, в котором принимают участие спортсмены со всех частей света. В Кубке Европы результат Степушкиной засчитали, она стала 12-й.

Справка: монобоб — это вид бобслея, в котором спортсмен едет в одноместных санях, самостоятельно разгоняя их и управляя ими на ледяной трассе.

Ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич своей презентацией сумел не пустить россиян на Олимпийские игры-2026 в бобслее и скелетоне. В России его выступление оценили как "украинскую провокацию".