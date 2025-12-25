Першу олімпійську медаль Україні принесла "запасна": як зараз виглядає Валентина Цербе-Несіна (відео)

Біатлоністка виграла першу нагороду для України на ОІ-1994

Біатлоністка Валентина Цербе-Несіна принесла незалежній Україні першу олімпійську медаль в історії. Примітно, що спочатку Валентина не повинна була змагатися в той день.

Про це спортсменка розповіла сама в інтерв’ю YouTube каналу Minmolodsport. Валентина зазначила, що не мала бігти спринтерські перегони в Ліллехаммері, а готувалася виступити в естафеті наступного дня. Тренери за день до змагань поставили її на спринт.

Цербе-Несіна розповіла, що їй дали поганий стартовий номер (10-й, більшість суперниць знали її результат, — Ред.), а її лижі готували для температури -5, хоча вона виходила на старт при -18. Ситуацію погіршувало те, що збірна України вирушила на Ігри-1994 без належного фінансування, через що біатлоністки мали застарілі гвинтівки та погані набої. Щобільше, Валентина навіть змагалася не на своїх лижах — спортсменка використовувала лижі Ніни Лемеш.

22-го числа я прийшла з тренування, встигла ще сходити в сауну і знаю, що я завтра відпочиватиму і вболіватиму за дівчат. І тут мені кажуть: "Валентино, ти завтра стартуєш". Те, що сказати шок я дістала, це нічого не сказати. Плюс я знала, що лижі у мене їдуть по погоді на мінус 5, а було –18. Вони, як ми говоримо, "стоячі", просто стоять. Мене поставили просто подивитися. Я була під дуже поганим 10-м номером. Перший гурт. Лідери понад 60 спортсменів бачили мій результат. Валентина Цербе-Несіна

Довідка: на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері (Норвегія) збірна України здобула 2 нагороди: "бронзу" виграла Цербе-Несіна, а "золото" — фігуристка Оксана Баюл.

Зазначимо, МОК допустив Росію до Ігор-2026 за тими ж правилами, що діяли на Олімпіаді в Парижі (без прапора та гімну). Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Олімпіаді. Наприклад, спортсмени з РФ, ймовірно, не виступлять на Іграх у біатлоні.