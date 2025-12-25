Первую олимпийскую медаль Украине принесла "запасная": как сейчас выглядит Валентина Цербе-Несина (видео)

Биатлонистка выиграла первую награду Украины на ОИ-1994

Биатлонистка Валентина Цербе-Несина принесла независимой Украине первую олимпийскую медаль в истории. Примечательно, что изначально Валентина не должна была соревноваться в тот день.

Об этом спортсменка рассказала сама в интервью YouTube-каналу Minmolodsport. Валентина отметила, что не должна была бежать спринтерскую гонку в Лиллехаммере, а готовилась выступить в эстафете на следующий день. Тренеры за день до соревнований поставили ее на спринт.

Цербе-Несина поведала, что ей дали плохой стартовый номер (10-й, большинство соперниц знали ее результат, — Ред.), а ее лыжи готовили для температуры -6, хотя она выходила на старт при -18. Ситуацию усугубляло то, что сборная Украины отправилась на Игры-1994 без должного финансирования, из-за чего у биатлонисток были устаревшие винтовки и плохие патроны. Более того, у Валентина даже соревновалась не на своих лыжах — спортсменка использовала лыжи Нины Лемеш.

22-го числа я пришла с тренировки, успела еще сходить в сауну и знаю, что я завтра буду отдыхать и болеть за девушек. И здесь мне говорят: "Валентина, ты завтра стартуешь". То, что сказать шок я получила, это ничего не сказать. Плюс я знала, что лыжи у меня едут по погоде на минус 5, а было –18. Они, как мы говорим, "стоячие", просто стоят. Меня поставили просто посмотреть. Я была под очень плохим 10-м номером. Первая группа. Лидеры более 60 спортсменов видели мой результат. Валентина Цербе-Несина

Валентина Цербе-Несина с бронзовой медалью Олимпиады/facebook.com/val.cerbe

Валентина Цербе-Несина/facebook.com/val.cerbe

Церемония награждения Валентины Цербе-Несиной на олимпиаде-1994

Справка: на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере (Норвегия) сборная Украины завоевала 2 награды: "бронзу" выиграла Цербе-Несина, а "золото" — фигуристка Оксана Баюл.

Отметим, МОК допустил Россию к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже (без флага и гимна). Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Олимпиаде. К примеру, спортсмены из РФ, вероятно, не выступят на Играх в биатлоне.