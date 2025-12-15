"Шахтар" — "Рієка": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Український гранд спробує обіграти чемпіона Хорватії

У четвер, 18 грудня, Гірники зіграють завершальний поєдинок в основному раунді Ліги конференцій сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Рієка".

Що потрібно знати

"Шахтар" у 6-му турі ЛК прийме "Рієку"

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна на Megogo в етері Т2 та кабельних мережах

Офіційним транслятором зустрічі є медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Рієка" можна подивитися на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів. Безкоштовна трансляція зустрічі "Шахтар" — "Рієка" буде доступна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Додамо, що гра "Шахтар" — "Рієка" відбудеться у Кракові на стадіоні "Мейскі". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2025/26 стартував у відборі Ліги Європи, проте вилетів від туди й опинився в основному раунді Ліги конференцій. Гірники після 5 турів з 12 очками займають 2-ге місце в ЛК і достроково забезпечили собі вихід у плей-оф 3-го за силою єврокубка.