"Шахтер" - "Риека": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Украинский гранд попробует обыграть чемпиона Хорватии

В четверг, 18 декабря, Горняки сыграют заключительный поединок в основном раунде Лиги конференций сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Риека".

Что нужно знать

"Шахтер" в 6-м туре ЛК примет "Риеку"

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна на Megogo в эфире Т2 и кабельных сетях

Официальным транслятором встречи выступает медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Риека" можно посмотреть на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней. Бесплатная трансляция встречи "Шахтер" — "Риека" будет доступна на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Добавим, что игра "Шахтер" — "Риека" состоится в Кракове на стадионе "Мейски". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2025/26 стартовал в отборе Лиги Европы, однако вылетел от туда и оказался в основном раунде Лиги конференций. Горняки после 5-и туров с 12 очками занимают 2-е место в ЛК и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф 3-го по силе еврокубка.