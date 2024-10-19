Воював і знову повернувся до політики? Де зараз колишній регіонал Юрій Павленко та як він виглядає

Близький родич співачки Марії Бурмаки був в ОПЗЖ

Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту часів президентства Віктора Януковича Юрій Павленко був на передовій. Якось його підрозділ навіть затрофеїв російський танк.

Що треба знати:

Юрій Павленко працював уповноваженим з прав дитини за Януковича

З початку повномасштабної війни він воював на фронті у складі 130-го батальйону ТРО

Нині він знову працює у Верховній Раді

Юрій Павленко одружений з Юлією Євсєєвою, у них троє синів

Колись Павленко був народним депутатом України IV, V, VI, VIII, IX скликань від проросійської партії ОПЗЖ, часто спілкувався з журналістами та приходив на політичні ток-шоу.

Що відомо про Юрія Павленка

Експолітик команди Януковича, який з 2011 до 2014 року був уповноваженим Президента України з прав дитини, не так давно захищав Україну від російських загарбників. З початку повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого Павленко приєднався до 130-го батальйону ТРО Києва (за законом нардеп не може поєднувати свої повноваження та службу в армії, тому Павленко, за його словами, приєднався формально до добровольчого формування "Воля", яке, згідно з запитом командира, направило його до 130-го батальйону ТРО), в якому він виконував усі поставлені командуванням завдання: під Ірпенем, а з 9 квітня 2022 року — у Харківській області.

Марія Бурмака та Юрій Павленко. Фото: rozmova.wordpress.com

Як розповіла в інтерв’ю Олексію Суханову його родичка Марія Бурмака, "у нього троє дітей, але він пішов служити та служить його старший син. Він гідно служить". Також, за її словами, вихід документального фільму "Будинок "Слово" у 2017 році відбувся, не в останню чергу, саме завдяки Павленку.

В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що їй було нелегко сприйняти рішення брата приєднатися до команди Януковича. "На той момент, я вважаю, що це була його помилка. Ми багато разів говорили про це. І звісно ця політична сила це таке… Не треба було туди вступати", — прокоментувала Марія Бурмака.

Що постить Юрій Павленко у соцмережах

У лютому 2022 року, до повномасштабки, Юрій Павленко у Фейсбуці викладав фото з різних заходів, проте після 24 числа від політика не було жодних звісток. Лише 19 березня ексміністр виклав фото поетеси Ліни Костенко та привітав її з днем народження.

Судячи з останніх даних, Павленко знову повернувся до політики. Нардеп бере участь у засіданнях Верховної Ради, де просуває важливі питання на кшталт мобілізації, а також питання, пов'язані із захистом українських дітей.

Особисте життя Юрія Павленка

Колишній регіонал одружений з Юлією Євсєєвою. Подружжя має трьох синів. Старший син, за словами Бурмаки, також перебуває на фронті.

Також продовжує бути у політиці Юлія Тимошенко. Раніше ми писали, як виглядає її чоловік Олександр Тимошенко.