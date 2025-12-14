"Шахтар" "украв" футболіста у головного конкурента: меми та жарти про дивний трансфер

Гірники оголосили про підписання нігерійського хавбека

У неділю, 14 грудня, "Шахтар" оголосив про підписання правого вінгера ЛНЗ Проспера Обаха. Трансфер нігерійця викликав неоднозначну реакцію у мережі.

Що потрібно знати

"Шахтар" у грудні підписав Обаха

Трансфер нігерійця викликав хвилю жартів та теорій у мережі

Сума угоди вражає

Про перехід 22-річного Обаха до "Шахтаря" повідомила пресслужба Помаранчево-чорних у Telegram. У мережі за допомогою мемів та жартів привітали черкаський клуб із вдалою угодою. Користувачі вважають, що цей трансфер насамперед послабить конкурента. Додамо, що за інформацією "ТаТоТаке", сума угоди склала 4,4 млн євро чистими (близько 220 млн грн).

ЛНЗ заробив купу грошей на трансфері

Ваканда б ним пишалася, але він наш

Обах святкують голи у стилі вітання персонажів із кіновсесвіту про "Чорну пантеру".

Обах пішов на пониження, жартують у мережі

Всі думають, що без Обаха ЛНЗ здується

Зазначимо, Гірники зможуть залучити Проспера із січня 2026 року. Угода "Шахтаря" з футболістом діятиме до 31 грудня 2030 року. Обах — вихованець нігерійського клубу "Супрім Кінгз". У 2022 році він перейшов до португальської "Візели", а влітку 2025 нігерієць опинився в ЛНЗ. У сезоні 2025/26 Проспер провів 15 матчів в УПЛ (7 голів та 4 асисти) та 2 гри у Кубку України (1 гол).

Як грав Обах в Португалії

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2025/26 йде другим у чемпіонаті України, відстаючи від ЛНЗ на 3 очки. Гірники блискуче виступають у Європі, але вже вилетіли із Кубка України.