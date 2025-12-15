Навіть за найшвидшого сценарію: у ЄС озвучили, скільки років Україні доведеться чекати на членство

Переговори не означають членство

Процес вступу України до Євросоюзу навіть за швидкого проходження всіх етапів не може бути миттєвим. Після завершення переговорів ключовим бар’єром залишається формальне схвалення членства всіма країнами ЄС. Саме цей етап може стати найтривалішим у всьому процесі.

Що треба знати:

Ратифікація угоди займе один-два роки

Кожна країна ЄС схвалює вступ за своїми правилами

Європарламент теж має дати згоду

Про це перед зустріччю Ради міністрів закордонних справ повідомила єврокомісар із питань розширення Марта Кос, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Чи вступить Україна до ЄС найближчими роками: ексклюзивний прогноз із Брюсселя".

За словами співрозмовника видання, фінальна Угода про вступ України до Європейського Союзу має пройти ратифікацію не лише в Європейському парламенті, а й у всіх державах-членах ЄС. Кожна країна робить це відповідно до власних національних процедур, які можуть суттєво відрізнятися між собою.

Марта Кос

Дипломат зазначила, що навіть за сприятливого політичного фону цей процес не відбувається швидко. На її думку, фінальний етам може розтягнутися на кілька років.

На це може піти рік-два, сказала Марта Кос.

Саме тому терміни вступу залежать не лише від реформ в Україні, а й від внутрішніх рішень у країнах Євросоюзу.

У Брюсселі визнають, що технічна частина переговорів може просуватися паралельно, однак формальне завершення процесу без ратифікації неможливе. Саме цей етап вважається обов’язковим для набуття повноправного членства.

