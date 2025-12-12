"Справжній мужик": футболіст збірної України став героєм у Росії

Ми чули, як Забарного готували земляки на тему його спільної гри із Сафоновим. Все це поставило у складне становище керівництво ПСЖ, навіть були розмови, що Матвія продадуть чи віддадуть в аренду. Тому те, що вони вийшли на поле разом, є символічним і важливим для спорту.

Тим самим було показано, що не треба ділити спортсменів за національною чи якоюсь ще ознакою. Яка різниця – росіянин, українець, китаєць. Усі грають в одній команді для досягнення результату.