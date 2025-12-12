"Справжній мужик": футболіст збірної України став героєм у Росії
Українець підіграв російській пропаганді
Центральний захисник збірної України та французького "Парі Сен-Жермен" Ілля Забарний вперше зіграв матч разом із воротарем збірної Росії Матвієм Сафоновим. Це викликало захоплення у РФ.
Що потрібно знати
- ПСЖ зіграв унічию з "Атлетіком" (0:0) у Лізі чемпіонів
- Сафонов вийшов у старті, Забарний з’явився на полі у другому таймі
- У РФ задоволені, що українець зіграв із росіянином
Депутат Держдуми Віталій Мілонов назвав Забарного "справжнім мужиком". Про це повідомляє legalbet.ru. Росіянин описав Забарного як "адекватного українця", а українців, які критикують Іллю за гру з представником країни-агресора, назвав "рагулями".
Забарний – справжній мужик та адекватний спортсмен. Я його не знаю як людину, але чинить віе абсолютно адекватно. У нашій країні ніхто не засуджуватиме нашого спортсмена, що він грає разом з українцем. Та й українця похвалять, що виступають разом. А ось там, в Україні, зовсім інша реакція буде. Там ці рагулі будуть плюватися і матюкатись.
Депутат Державної думи Дмитро Свищев назвав гру українця з росіянином "символічною" подією.
Ми чули, як Забарного готували земляки на тему його спільної гри із Сафоновим. Все це поставило у складне становище керівництво ПСЖ, навіть були розмови, що Матвія продадуть чи віддадуть в аренду. Тому те, що вони вийшли на поле разом, є символічним і важливим для спорту.
Тим самим було показано, що не треба ділити спортсменів за національною чи якоюсь ще ознакою. Яка різниця – росіянин, українець, китаєць. Усі грають в одній команді для досягнення результату.
Нагадаємо, Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій вже потрапляв у конфуз через фото з українцем, а Ілля вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен".