"Динамо" — "Ноа": де і коли безкоштовно дивитися останній матч киян у єврокубках

Біло-сині спробують грюкнути дверима у Лізі конференції

У четвер, 18 грудня, Біло-Сині зіграють свій останній поєдинок у Лізі конференцій УЄФА сезону 2025/26. Протистоятиме українському гранду вірменський "Ноа".

Що потрібно знати

"Динамо" у 6-му турі ЛК прийме "Ноа"

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна на Megogo в етері Т2 та кабельних мережах

Офіційним транслятором зустрічі "Динамо" — "Ноа" виступить медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

У прямому етері в Україні матч "Динамо" — "Ноа" можна подивитися на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів. Безкоштовна трансляція зустрічі "Динамо" — "Ноа" буде доступна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Матч "Динамо" — "Ноа" відбудеться у Любліні на однойменному стадіоні. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" розпочинало єврокубкову кампанію 2025/26 у кваліфікації Ліги чемпіонів, проте подолати відбір в основний етап ЛЧ Біло-Сині не змогли. В результаті кияни опинилися у 3-му за силою єврокубку — Лізі конференцій. Столичний клуб після 5 турів набрав лише 3 очка й достроково припинив боротьбу за потрапляння у плей-оф ЛК.