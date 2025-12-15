"Динамо" - "Ноа": где и когда бесплатно смотреть последний матч киевлян в еврокубках

Бело-синие попытаются хлопнуть дверьми в Лиге конференции

В четверг, 18 декабря, Бело-синие сыграют свой последний поединок в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. Противостоять украинскому гранду будет армянский "Ноа".

Что нужно знать

"Динамо" в 6-м туре ЛК примет "Ноа"

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна на Megogo в эфире Т2 и кабельных сетях

Официальным транслятором встречи "Динамо" — "Ноа" выступит медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Ноа" можно посмотреть на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней. Бесплатная трансляция встречи "Динамо" — "Ноа" будет доступна на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч "Динамо" — "Ноа" состоится в Люблине на одноименном стадионе. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" начинало еврокубковую кампанию 2025/26 в квалификации Лиги чемпионов, однако преодолеть отбор в основной этап ЛЧ Бело-синие не смогли. В результате киевляне оказались в 3-м по силе еврокубке — Лигу конференций. Столичный клуб после 5-и туров набрал всего 3 очка и досрочно прекратил борьбу за попадание в плей-офф ЛК.