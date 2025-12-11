Так холодно цієї зими ще не було: частину України накриють сильні морози

Найхолодніший день очікується наступного тижня

В Україну найближчими днями прийде холодна погода: прогнозуються заморозки, а в одну з ночей температура може знизитись до -12°C.

Що потрібно знати:

З 13 грудня в Україні очікується різке похолодання

Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с

Найхолодніший день очікується на сході та в центрі країни

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Детальніше читайте у матеріалі: "В Україну сунуть морози до -12. Де наступного тижня буде найхолодніше".

Поступово, починаючи з північних та східних областей, з 13 грудня очікується зниження температури, особливо помітне на Лівобережжі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2…-8°C, вдень — до -4…+1°C.

Похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром північного та північно-західного напрямку, швидкість якого 13 грудня місцями може досягати 15 – 20 м/с Ігор Кібальчич

Погода 12 грудня. Фото: Ventusky Погода 13 грудня. Фото: Ventusky

За словами синоптика, найхолоднішою виявиться ніч 16 грудня: у східних регіонах та Дніпропетровській області температура може опуститися до -9…-12°C. На Правобережжі та на півдні у період з 13 по 16 грудня переважно збережеться плюсова температура, а невеликі заморозки можливі лише вночі.

Прогноз погоди на 16 грудня. Фото: meteo.gov.ua

