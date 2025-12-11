Частина домовленостей між США та Росією: чому вимоги Трампа щодо виборів можуть закінчитись нічим

Легітимність влади, після проведення виборів під зовнішнім тиском, просто розчиниться, як туман

Президент США Дональд Трамп активно вимагає від Володимира Зеленського проведення виборів, навіть під час дії в Україні воєнного стану. Він дуже роздратований позицією президента України та Європи, що це зробити в таких умовах не реально.

Лідер США своєю риторикою не просто тисне на Володимира Зеленського, а реалізує свою частину домовленостей, досягнутих на Алясці між Москвою і Вашингтоном. Про це розповів український дипломат і політик Роман Безсмертний.

"Це не просто тиск – це частина домовленостей, що були досягнуті на Алясці. І саме фігура Зеленського є ключовим елементом. Але вони не розуміють, що результат буде протилежним до задуму Москви і Трампа", — сказав Безсмертний.

Дипломат пояснив, що Путіну потрібні вибори в Україні, щоб сіяти хаос та розхитувати Україну. А Трамп грає в це, щоб показати, що в певних питаннях він "солідарний" з Путіним.

"Трамп чудово знає про те, що позиція Зеленського легітимна, а умов для проведення виборів немає. Оскільки діє пряма правова заборона через воєнний стан. Він сам це визнавав не раз. Але в політичній грі логіка не потрібна", — зазначив Безсмертний.

Роман Безсмертний Фото Укрінформ

Він додав, що європейські лідери вказали дуже чітко, що вибори не можливі, поки триває війна. Правовий підхід до цього питання ставить ще жорсткіші рамки.

"Тому тут можна бути спокійним. Питання виборів чітко закріплене в Конституції України. У нас одне з найкращих виборчих законодавств. На всі "закиди" Трампа відповіді давно існують", — наголосив політик.

Чи можливі вибори в Україні

Водночас, президент Володимир Зеленський, заявив, що в Україні можна провести вибори під час воєнного стану. Проте, головною вимогою є забезпечення сталого режиму припинення вогню.

"В цій ситуації президент демонструє слабину. Питання суворо визначено Конституцією й законами. І справа не в Зеленському – це питання державності. Перетворювати вибори на політичний театр для московського фюрера за забаганкою Трампа – це занадто висока ціна. Все необхідне для відповіді вже виписано в Конституції. Ніхто не буде це ламати", — наголосив Безсмертний.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото АР

Він додав, що до Дональда Трампа теж можна ставити питання. Зокрема, як провести вибори на окупованих територіях? Що робити виборцям з Криму та новоокупованих територіях та ін.

"Тому проводити вибори зараз і незаконно, і антиконституційно. А найголовніше, що легітимність влади після таких виборів просто розчиниться. Саме цього й добивається Путін. А Вашингтон замість правової довідки займається балаканиною, не розібравшись у ситуації", — наголосив Безсмертний.

