Краще Блохіна та Луческу: Шовковський був не такий поганий у "Динамо"

Статистика показує, що Сашо приносив непоганий результат, правда "динамівці" провели вкрай невдалий відрізок восени 2025 року

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський показав середній відсоток перемог у таборі Біло-Синіх, якщо порівнювати його з іншими фахівцями в епоху братів Суркісів у керівництві клубу. За цим показником він займає 10-те місце з 16 менеджерів.

Про це повідомляє Tribuna. За інформацією джерела, відсоток перемог Шовковського як тренера "Динамо" становить 60,3%. За цим показником Сашо випереджає багатьох знаменитих тренерів Біло-синіх, зокрема Олега Блохіна та Мірчу Луческу. Щоправда, варто зазначити, що рівень опозиції при Луческу та Блохіну у киян був вищим. Принаймні це стосується єврокубків.

Рейтинг тренерів "Динамо" в еру Суркісів за відсотком перемог

Крім того, Шовковський посідає 10-те місце за відсотком набраних очок.

Рейтинг тренерів "Динамо" в еру Суркісів за відсотком набраних очок

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0), після чого програли "Омонії" (0:2). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).

У чемпіонаті України "Динамо" йде на 7 місці, відстаючи від лідера на 10 очок. У Кубку України Біло-сині дійшли до чвертьфіналу, де зіграють із "Інгульцем".