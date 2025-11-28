Шовковський відмовився відповідати на незручне запитання: останні слова тренера у "Динамо" (відео)

Фахівець провів останню пресконференцію у київській команді

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський відмовився підбивати підсумки своєї роботи в клубі після поразки від "Омонії" у 4-му турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА. Після пресконференції керівництво Біло-синіх повідомило, що тренерський штаб Шовковського звільнено.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Омонії" у Нікосії (Кіпр) з рахунком 0:2

Боси Біло-синіх звільнили тренерський штаб Шовковського

На останній пресконференції Олександр був небагатослівний

Під час післяматчевої пресконференції Сашо відмовився відповідати на запитання про регрес "Динамо". Останні слова Шовковського на посаді головного тренера опублікувала пресслужба "Динамо". Олександр не став відповідати на питання журналістки.

— Майже півтора року тому було 6:2 із "Партизаном". Назвіть причину чи причини, що призвели до такого регресу команди за цей час.

— Я думаю, що сьогодні пресконференція по грі, а підбивати підсумки якось не час. Буде ще час, – сказав Шовковський.

У мережі подякували Шовковському за роботу в "Динамо". При цьому деякі користувачі розкритикували тренера.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0). У 5-му турі на столичну команду чекає візит до "Фіорентини" (11.12.2025).