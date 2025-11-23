Футболіст збірної України забив гол у топ-чемпіонаті (відео)

23-річний форвард продовжує забивати в Іспанії

У неділю, 23 листопада, український нападник "Жирони" Владислав Ванат забив гол у Ла Лізі сезону 2025/26. Українець відзначився у гостьовій грі 13-го туру проти "Бетісу".

Що потрібно знати:

"Жирона" і "Бетіс" зіграли унічию у чемпіонаті Іспанії

Ванат відкрив рахунок у грі

Владислав забив три голи у Ла Лізі

Ванат відкрив рахунок у грі, яка відбулася у Севільї (Іспанія) на Олімпійському стадіоні. Зустріч завершилася з рахунком 1:1, передає "Телеграф".

На 20-й хвилині 1-го тайму господарі розіграли чудову комбінацію біля воріт суперника. Наконечником атаки виступив Ванат, який легко замкнув простріл Браяна Хіля.

Цей гол не став переможним для "Жирони". У другому таймі Валентін Гомез зрівняв рахунок. За підсумками зустрічі каталонський клуб залишився із зони вильоту (18-те місце). "Бетіс", своєю чергою, залишився у зоні Ліги Європи (5-те місце).

Це взяття воріт стало третім для Владислава за "Жирону" (16-та позиція) у Ла Лізі. Напередодні український футболіст оформив гол-красень у ворота "Валенсії" (2:1). Крім того, Ванат відзначився у ворота "Сельти" (1:1). Форвард приєднався до "Жирони" на початку вересня 2025 року, перейшовши з київського "Динамо".