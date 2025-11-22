Північна Корея спровокувала скандал на чемпіонаті світу (відео)

Футболісти Північної Кореї агресивно привітали суперників

Дивний інцидент стався на юнацькому чемпіонаті світу з футболу у Катарі серед гравців віком до 17 років. Гравці Північної Кореї по-своєму вітали суперників із Японії.

Що потрібно знати:

Збірні Японії та КНДР зустрілися на ЧС-2025 U-17 з футболу

Корейці влаштували скандал під час рукостискань

Японія подала скаргу до ФІФА

Момент із "рукостисканням" футболістів завірусився у мережі. Японія вимагає покарати команду КНДР, передає Chosun.

Перед поєдинком 1/8 фіналу, який відбувся у Досі ще 18 листопада, футболісти привітали один одного. Спочатку все було нормально: корейці легко відбивали кулаки, проте все змінилося, коли події перейшли трохи далі від суддів. Представники КНДР з агресією били по кулаках японців.

Звичайно японцям це не сподобалося. Японська футбольна асоціація (JFA) офіційно порушила це питання перед Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Світовий регулятор футболу поки що мовчить. Японія виграла матч у серії післяматчевих пенальті (1:1, 5:4 за пенальті).

