"Про це мало знають": учасник Мінських переговорів про поведінку США та Росії

Вашингтон контролював Мінський процес безпосередньо

Американці брали участь у Мінському процесі з перших етапів, хоча про це мало хто знає. Спеціальні представники США були присутні безпосередньо на засіданнях та слідкували за перемовинами. Вони доповідали про все, що відбувалося, напряму керівництву Сполучених Штатів.

Що треба знати:

США контролювали хід переговорів у Мінську непублічно

Їхні спостерігачі не виступали, але все фіксували

Російська тактика перемовин повторюється з року в рік

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів колишній міністр із питань тимчасово окупованих територій та голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу Вадим Черниш. Детальніше читайте у матеріалі: "Росія не прагне капітуляції України, кінцева ціль інша — учасник переговорів у Мінську".

Черниш брав безпосередню участь у переговорах із росіянами в рамках економічної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи. За його словами, є багато схожого між Мінським процесом та нинішніми спробами домовитися про мир.

Спеціальні представники США не виступали під час засідань, але все слухали. Вони також спілкувалися з учасниками перемовин між зустрічами.

А от поведінка російської сторони на переговорах залишається практично незмінною. На ключових посадах у Кремлі сидять одні й ті самі люди десятиліттями.

Поведінка росіян у перемовинах – практично незмінна. Посади там займають одні й ті самі люди десятиліттями, як-от Лавров та інші, сказав Черниш.

Вадим Черниш

Крім того, у Мінському процесі росіяни залучали не лише дипломатів. Наприклад, Борис Гризлов, колишній голова Держдуми, брав участь у перемовинах як екс-посадовець.

Така тактика типова для Москви. Вона поєднує неформальні та недипломатичні канали з традиційною дипломатією. Саме в цьому і полягає схожість між Мінськом та нинішніми переговорними процесами.

Такі є й зараз. Загалом вони поєднують багато неформальних та недипломатичних каналів із традиційною дипломатією. У цьому й схожість процесів, підсумував Вадим Черниш.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін розсипався у цинічних заявах щодо мирного плану. Господар Кремля розкритикував формулювання США та знову наполягає на одному й тому ж.