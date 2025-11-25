Рус

Мудрик кардинально змінив імідж: фанат випадково зустрів футболіста (фото)

Михайло Корнілов
Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото Getty Images

Футболіст поки що відсторонений від футболу

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поміняв зачіску та відростив бороду. Фанат Синіх зустрів українця у Британії та поділився знімком у соцмережах.

Що потрібно знати:

  • Мудрика відсторонено за допінг
  • Футболіст майже рік намагається виправдати своє ім’я
  • Михайло вирішив відростити бороду

Відповідне фото користувач з ніком denis опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі Х. На знімку видно, що Мудрик відростив бороду, а також змінив колір волосся, ставши брюнетом.

Михайло Мудрик із фанатом
Михайло Мудрик із фанатом
Михайло Мудрик у Челсі
У своєму останньому матчі Мудрик виглядав так
Як грав Мудрик до усунення від футболу

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте існує варіант, за якого Міша може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.

#Футбол #Збірна України #ФК Челсі #Михайло Мудрик