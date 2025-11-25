Мудрик кардинально змінив імідж: фанат випадково зустрів футболіста (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Футболіст поки що відсторонений від футболу
Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поміняв зачіску та відростив бороду. Фанат Синіх зустрів українця у Британії та поділився знімком у соцмережах.
Що потрібно знати:
- Мудрика відсторонено за допінг
- Футболіст майже рік намагається виправдати своє ім’я
- Михайло вирішив відростити бороду
Відповідне фото користувач з ніком denis опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі Х. На знімку видно, що Мудрик відростив бороду, а також змінив колір волосся, ставши брюнетом.
Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте існує варіант, за якого Міша може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.