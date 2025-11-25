Мудрик кардинально змінив імідж: фанат випадково зустрів футболіста (фото)

Футболіст поки що відсторонений від футболу

Вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поміняв зачіску та відростив бороду. Фанат Синіх зустрів українця у Британії та поділився знімком у соцмережах.

Що потрібно знати:

Мудрика відсторонено за допінг

Футболіст майже рік намагається виправдати своє ім’я

Михайло вирішив відростити бороду

Відповідне фото користувач з ніком denis опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі Х. На знімку видно, що Мудрик відростив бороду, а також змінив колір волосся, ставши брюнетом.

Михайло Мудрик із фанатом

У своєму останньому матчі Мудрик виглядав так

Як грав Мудрик до усунення від футболу

Нагадаємо, про позитивну допінг-пробу Мудрика на мельдоній стало відомо у грудні 2024 року. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, щоправда, вона публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика. Орієнтовно гравцеві загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Проте існує варіант, за якого Міша може допомогти збірній України у відборі на ЧС-2026.