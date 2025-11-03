Укр

Шовковский заявил о судейском произволе в матче с "Шахтером" (видео)

Михаил Корнилов
Александр Шовковский Новость обновлена 03 ноября 2025, 00:08
Александр Шовковский. Фото ФК Шахтер

Наставник Бело-синих считает, что пенальти мог переломить ход встречи

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал судейство в матче 11-го тура Украиской премьер-лиги (УПЛ) против "Шахтера". Горняки во Львове одержали победу со счетом 3:1.

  • "Динамо" проиграло "Шахтеру" в УПЛ
  • Шовковский назвал ситуацию "произволом" из-за двух не назначенных пенальти в играх с "Шахтером" и "Зарей" (1:1).
  • Судила игру бригада арбитров во главе с Виталием Романовым

Соответствующий комментарий Шовковского приводит Футбол 360. Наставник киевлян считает, что при счете 2:1 Ефим Конопля сбил Шолу Огундану в своей штрафной, а потому главный арбитр встречи Виталий Романов должен был назначать пенальти в ворота Горняков.

Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоле… Чистый пенальти! И это уже второй подобный момент с участием моей команды.

Когда мы играли с "Зарей", не поставили пенальти в ворота "Зари", и сейчас не ставят в ворота "Шахтера". Ну, извините меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус.

Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал: "Здесь чистый пенальти". И совсем другая игра. Последний гол пропустили на контратаке, мы уже рисковали. Но это какой-то произвол.

Александр Шовковский

Добавим, что на VAR в матче "Шахтер" — "Динамо" работали Игорь Пасхал и Семен Шлончак.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Динамо":
Момент стыка Конопли и Огунданы смотреть с 32:31

Напомним, Классическое подарило болельщикам немало эмоций. "Динамовцы" хоть и проиграли, но показали борьбу и характер на поле, а момент с Андреем Ярмоленко наверняка войдет в историю противостояния Бело-синих и Горняков. Добавим, что бразильцы "Шахтера" после победы поиздевались над Бело-синими. К слову, поражение "Динамо" позволило "Шахтеру" оторваться от киевлян в турнирной таблице УПЛ на 4 очка.

#Футбол #ФК Шахтер #ФК Динамо Киев #Александр Шовковский #УПЛ