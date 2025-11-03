Шовковский заявил о судейском произволе в матче с "Шахтером" (видео)

Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоле… Чистый пенальти! И это уже второй подобный момент с участием моей команды.

Когда мы играли с "Зарей", не поставили пенальти в ворота "Зари", и сейчас не ставят в ворота "Шахтера". Ну, извините меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус.

Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал: "Здесь чистый пенальти". И совсем другая игра. Последний гол пропустили на контратаке, мы уже рисковали. Но это какой-то произвол.