Просив Путіна про мир та приміряв футболку "Шахтаря": що пов’язувало короля футболу Пеле з Україною

Легендарний футболіст підтримував Україну

У четвер, 23 жовтня, виповнилося 85 років від дня народження легенди спорту Пеле. На жаль, Короля футболу немає з нами вже майже 3 роки.

Що потрібно знати

85 років тому народився один із найвеличніших футболістів в історії Едсон Арантіс ду Насіменту (Пеле)

Легенда футболу відкрито підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ

Музей Пеле у Луганську перестав функціонувати через війну на Донбасі

Ікона футболу на останньому році свого життя виступав за мир в Україні й навіть звертався до президента РФ Володимира Путіна із закликом зупинити повномасштабне вторгнення в Україну. "Телеграф" згадує легендарного бразильського футболіста.

Заклик про мир в Україні

У лютому 2022 року бразилець висловив солідарність із народом України.

Роки минають, але мало що змінилося з того часу, як я був дитиною. Трагедії, які ми вже пережили, мали навчити нас будувати нашу планету мирною. У мене ще багато надії та віри в Бога, але моє серце засмучене звісткою про чергову війну. Я висловлюю свою солідарність народу України. У молитвах я прошу Бога, щоб переміг мир, свобода і любов. Пеле

Влітку 2022 року Пеле опублікував відкритий лист Путіну із закликом зупинити війну. Бразилець познайомився із главою Кремля під час підготовки РФ до чемпіонату світу з футболу-2018.

Зупиніть те, що відбувається! Цьому насильству, що триває, немає абсолютно ніякого виправдання. Цей конфлікт є порочним, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, страху та страждань. Немає жодних причин продовжувати це далі. Коли ми з вами зустрічалися в минулому й обмінювалися посмішками, що супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного дня ми будемо так розділені. Війни існують тільки для того, щоб розділяти народи, і немає жодної ідеології, яка б виправдовувала запуски снарядів, ховаючі мрії дітей, що руйнують сім’ї та вбивають невинних людей. Я пережив вісім десятиліть, упродовж яких бачив конфлікти, чув висловлювання безхребетних лідерів, які пропагують звірство в ім’я безпеки своєї нації. Ми маємо зупинити це. Давним-давно я пообіцяв собі, що завжди підійматиму свій голос за мир. Сила зупинити цей конфлікт у ваших руках. У тих самих, які я тиснув у Москві під час нашої останньої зустрічі у 2017 році. Пеле

Пеле та Володимир Путін/Фото: Getty Images

Футболка "Шахтаря"

У жовтні 2020 року нападник донецького "Шахтаря" та збірної України Жуніор Мораєс зробив подарунок Пеле на ювілей. Український бразилець презентував Королю футболу футболку Гірників із власним автографом. Легенда охоче приміряла кольори донеччан.

Пеле з футболкою "Шахтаря"

Музей Пеле в Україні

Перед стартом Євро-2012 український колекціонер Микола Худобін відкрив у Луганську перший у світі приватний музей Пеле. Публіці на огляд було представлено понад 3000 експонатів, які Худобін збирав понад 40 років. Автографи та книги, поштові марки та монети, футболки та вимпели – все, що так чи інакше пов’язане з ім’ям Пеле. Сам Худобін тричі зустрічався із Королем футболу.

Після початку війни на Донбасі бойовики посадили Худобіна "на підвал" і лише відомість врятувала Миколу від смерті. Після початку бойових дій музей не працює.

Пеле та Микола Худобін

Як грав Пеле

Пеле не стало 29 грудня 2022 року. За кілька днів до смерті триразовий чемпіон світу попрощався з друзями та близькими. Поховали легенду футболу на унікальному цвинтарі.