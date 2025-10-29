Рекорд Ярмоленка та дитсадок Турана: смішні меми про матч "Динамо" — "Шахтар"

Біло-сині здобули важливу перемогу на внутрішній арені

Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" (2:1) у Кубку України сезону 2025/26. Ця гра викликала чимало реакцій в Інтернеті.

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" зіграли перше Класичне дербі у поточному сезоні

Біло-сині перемогли, пропустивши першими

У мережі жартують про гру

У мережі під час та після матчу з’явилися мем та жарти з гри. Користувачі жартують про жорсткий підкат Попова у першому таймі, а також про впевнену гру Нещерета у рамці воріт.

Денис Попов міг отримати червону картку у першому таймі

Руслан Нещерет блискуче грав у воротах киян у першому таймі

18-річний Лука Мейрелліш відкрив рахунок у поєдинку

Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок, забивши свій 8 гол (рекорд) в українському класико

Едуардо Герреро приніс перемогу "Динамо"

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран обіцяв компенсувати поразку від "Легії" у майбутньому, щоправда, не уточнив коли

"Динамо" 4 роки не могло обіграти "Шахтар"

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Шахтар"

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у 1/16 фіналу. Біло-сині вийшли у 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися в основний етап Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).