Король Лев и злой Ярмоленко: мемы и шутки о дерби "Шахтер" - "Динамо" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Горняки и Бело-синие провели один из самых запоминающих матчей за последнее время
В украинском футболе прогремело очередное украинское Классическое. Только-только "Шахтер" и "Динамо" сыграли в 1/8 финала Кубка Украины, а спустя несколько дней футболисты подарили болельщикам еще более эмоциональное дерби в чемпионате.
Что нужно знать
- "Динамо" и "Шахтер" сыграли второй матч за неделю, на этот раз в УПЛ
- Горняки победили со счетом 3:1
- Защитник "Динамо" Денис Попов перед игрой назвал нынешний "Шахтер" "пародией", что вылилось в многочисленные потасовки на поле
Футболисты отдали на поле много энергии, а сам поединок вызвал немало эмоций у болельщиков. Вашему вниманию подборка мемов о матче "Шахтер" — "Динамо".
Отметим, перед игрой вспыхнул скандал из-за высказываний центрбека "Динамо" Дениса Попова. Он назвал текущий состав "Шахтера" "пародией", однако позднее добавил, что имел в виду не сам "Шахтер" а градус противостояния в дерби. По итогам 11-го тура УПЛ "Шахтер" обеспечит себе лидерство, несмотря на результат матча ЛНЗ в понедельник, 3 ноября.