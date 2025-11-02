Король Лев и злой Ярмоленко: мемы и шутки о дерби "Шахтер" - "Динамо" (фото)

Горняки и Бело-синие провели один из самых запоминающих матчей за последнее время

В украинском футболе прогремело очередное украинское Классическое. Только-только "Шахтер" и "Динамо" сыграли в 1/8 финала Кубка Украины, а спустя несколько дней футболисты подарили болельщикам еще более эмоциональное дерби в чемпионате.

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" сыграли второй матч за неделю, на этот раз в УПЛ

Горняки победили со счетом 3:1

Защитник "Динамо" Денис Попов перед игрой назвал нынешний "Шахтер" "пародией", что вылилось в многочисленные потасовки на поле

Футболисты отдали на поле много энергии, а сам поединок вызвал немало эмоций у болельщиков. Вашему вниманию подборка мемов о матче "Шахтер" — "Динамо".

Эгиналдо открыл счет в матче и сделал жест "Молчите". Вероятно, это отсылка к скандальном интервью Дениса Попова, котороый назвал нынешний состав Горняков "пародией"

Попов был главной целью жестких подкатов в первом тайме. Все из-за интервью?

Эмоции Эгиналдо после забитого мяча

"Динамо" полностью провалило первый тайм

Бело-синие забили гол в начале второго тайма, но взятие ворот отменили

Невертон оформил чудо-гол

Буяльский отквитал один мяч. В начале сезона он говорил о будущих победах "Динамо"

Симуляцию Коноплянки сравнили с известной сценой из мультфильма Король Лев

Ярмоленко едва не задушил соперника

"Шахтер" оказался сильнее "Динамо"

"Динамо" и "Шахтер" обыграли друг друга на этой неделе

"Шахтер" прервал 42-матчевую серию "Динамо" без поражений в УПЛ

"Фейковые" Бразильцы "Шахтера" передали привет Попову

Попов дополнительно мотивировал "Шахтер" на победу, теперь Горняки опережают "Динамо" в УПЛ на 4 очка

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Динамо":

Отметим, перед игрой вспыхнул скандал из-за высказываний центрбека "Динамо" Дениса Попова. Он назвал текущий состав "Шахтера" "пародией", однако позднее добавил, что имел в виду не сам "Шахтер" а градус противостояния в дерби. По итогам 11-го тура УПЛ "Шахтер" обеспечит себе лидерство, несмотря на результат матча ЛНЗ в понедельник, 3 ноября.