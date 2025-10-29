"Динамо" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу (відео)

Біло-сині та Гірники проведуть гру на виліт

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" у рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. Клуби підходять до гри після перемог у чемпіонаті країни.

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Шахтар" у Києві

Команди зіграють у Кубку України на виліт

Той, хто програє, вилетить з турніру, переможець вийде до чвертьфіналу

На сайті "Телеграф" доступна онлайн відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Динамо" від Football Hub. Початок гри о 18:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар"

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Динамо" — "Шахтар" по ТБ. Додамо, що ШІ вважає, що гра пройде з великою кількістю голів.

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у минулому раунді. Біло-сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).