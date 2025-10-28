"Динамо" — "Шахтар": ШІ розповів, хто вилетить із Кубка України

Штучний інтелект дав прогноз на головний матч жовтня

У середу, 29 жовтня, у рамках 1/8 фіналу Кубка України відбудеться перше Класичне дербі у сезоні 2025/26. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Шахтар" у Києві

Команди зіграють у Кубку України один матч на виліт

Думка ШІ розділилася

ChatGPT і Grok не зійшлися на думці щодо ймовірного переможця матчу. Про це повідомляє "Телеграф".

На думку ChatGPT, гра завершиться з рахунком 1:2 на користь "Шахтаря". ШІ вважає, що донецький клуб виграє матч завдяки трохи кращій стабільності у вирішальних поєдинках та досвіду. ChatGPT чекає на закриту гру, з гарною бойовою частиною, але без безлічі пропущених.

Grok очікує напруженого матчу з голами, але без розгрому. На думку ШІ, гра завершиться в основний час із рахунком 1:1, а в серії післяматчевих пенальті кияни здолають Гірників.

Зазначимо, матч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у минулому раунді. Біло-сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого розгромно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).