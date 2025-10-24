Чемпіонат України з футболу, 10-й тур: розклад та результати матчів (відео)
Криворізький клуб несподівано очолив турнірну таблицю УПЛ, далі гра з "Динамо"
У п’ятницю, 24 жовтня, матчем "Олександрія" — "Епіцентр" стартує 10-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру діючий срібний медаліст першості зіграв у нічию, а новачок ліги здобув сенсаційну перемогу.
Що потрібно знати
- 10-й тур УПЛ триватиме з 24 по 26 жовтня
- Лідирує у першості "Кривбас"
- "Динамо" не може виграти 5 матчів поспіль в УПЛ
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 10-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Динамо" та "Кривбас".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру УПЛ (оновлюється)
П’ятниця, 24 жовтня
15:30. "Олександрія" — "Епіцентр"
18:00. "Верес" — "Зоря"
Субота, 25 жовтня
13:00. "Металіст 1925" — ЛНЗ
15:30. "Карпати" — "Рух"
18:00. "Оболонь" — "Полісся"
Неділя, 26 жовтня
13:00. СК "Полтава" — "Колос"
15:30. "Шахтар" — "Кудрівка"
18:00. "Динамо" — "Кривбас"
Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25, проте в основному етапі єврокубків зіграють лише "Динамо" та "Шахтар". Кияни стартували на турнірі з двох поразок, Гірники мають 3 очки після 2 ігор.