Чемпіонат України з футболу, 10-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Криворізький клуб несподівано очолив турнірну таблицю УПЛ, далі гра з "Динамо"

У п’ятницю, 24 жовтня, матчем "Олександрія" — "Епіцентр" стартує 10-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). Минулого туру діючий срібний медаліст першості зіграв у нічию, а новачок ліги здобув сенсаційну перемогу.

Що потрібно знати

10-й тур УПЛ триватиме з 24 по 26 жовтня

Лідирує у першості "Кривбас"

"Динамо" не може виграти 5 матчів поспіль в УПЛ

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 10-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Динамо" та "Кривбас".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 24 жовтня

15:30. "Олександрія" — "Епіцентр"

18:00. "Верес" — "Зоря"

Субота, 25 жовтня

13:00. "Металіст 1925" — ЛНЗ

15:30. "Карпати" — "Рух"

18:00. "Оболонь" — "Полісся"

Неділя, 26 жовтня

13:00. СК "Полтава" — "Колос"

15:30. "Шахтар" — "Кудрівка"

18:00. "Динамо" — "Кривбас"

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25, проте в основному етапі єврокубків зіграють лише "Динамо" та "Шахтар". Кияни стартували на турнірі з двох поразок, Гірники мають 3 очки після 2 ігор.