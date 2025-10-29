"Динамо" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча (видео)

Бело-синие и Горняки проведут игру на вылет

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в рамках поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Клубы подходят к игре после побед в чемпионате страны.

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Шахтер" в Киеве

Команды сыграют в Кубке Украины на вылет

Проигравший вылетит из турнира, победитель выйдет в четвертьфинал

На сайте "Телеграф" доступна онлайн видеотрансляция матча "Шахтер" — "Динамо" от Football Hub. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер"

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч "Динамо" — "Шахтер" по ТВ. Добавим, что ИИ считает, что игра пройдет с обилием голов.

Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в прошлом раунде. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).