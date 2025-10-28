"Динамо" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Кубка України

Біло-сині та Гірники зіграють у матчі на виліт у Кубку України з футболу

У середу, 29 жовтня, вперше у сезоні 2025/26 відбудеться українське Класичне дербі у рамках 1/8 фіналу Кубка України. На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн відеотрансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" приймає "Шахтар" у Києві

Команди зіграють у Кубку України

Той, хто програє, вилетить з турніру, переможець вийде до чвертьфіналу

У прямому етері в Україні гру "Динамо" — "Шахтар" покаже "УПЛ.ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського, початок зустрічі о 18:00 за київським часом. З актуальним списком ресурсів, де можна переглянути поєдинок, можна ознайомитися на сайті Української прем’єр-ліги (УПЛ). Додамо, що матч буде доступним для перегляду на медіаплатформах MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ та інших.

Безкоштовно поєдинок "Динамо" — "Шахтар" можна буде переглянути в мережі на YouTube-каналі FootballHub. Дана трансляція буде доступна на сайті "Телеграф".

Додамо, що і кияни, і донеччани стартували у Кубку України у минулому раунді. Біло-сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а Гірники перемогли аматорський клуб (1:0). У чемпіонаті України "Шахтар" посідає перше місце, випереджаючи "Динамо" на 1 очко.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого крупно поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).