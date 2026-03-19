Харків прощається з холодами: коли містянам чекати рекордні +13°C

На зміну різкому похолоданню йде впевнена весна

Після короткого похолодання погода в Харкові різко змінює курс. Вже з найближчих днів місто почне впевнено прогріватися, а температури поступово підуть у стабільний плюс. Проте Великдень харків'янам погода все ж зіпсує.

За даними ventusky, температура почне зростати — вдень очікується близько +7°C, а вночі — до +4°C. Це стане першим сигналом, що холодний відрізок відступає і місто повертається до більш весняної погоди.

Вже у суботу, 21 березня, погода стане ще комфортнішою — повітря прогріється до +10°C вдень, а ввечері триматиметься на рівні близько +5°C. Проте день не буде сонячним.

У неділю тенденція лише посилиться — вдень прогнозують до +11°C, що зробить цей день одним із найтепліших за останній період. Водночас істотних опадів не очікується, що додасть комфорту для прогулянок і справ на відкритому повітрі.

На початку наступного тижня тепло закріпиться. 23–24 березня температура триматиметься на рівні +10°C вдень, без різких перепадів. Це свідчить про поступовий перехід до справжньої весни.

А вже у четвер, 26 березня, погода порадує ще більше — буде до +13°C вдень і близько +8°C увечері. Це буде відчутний стрибок, який остаточно змінить настрій у місті.

