Україну накриє похолодання з дощами. Коли і де зіпсується погода та чи надовго

Термометр подекуди покаже нижче нуля

На змінну весняному теплу з ясною погодою в Україну прийде похолодання з дощами. Вже з вівторка, 17 березня, температура значно знизиться.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, першими відчують зміни східні області України: Сумщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

"Тут вдень буде +4 … +8 градусів. Найтеплішою погода очікується у західних областях: +10 … +16 градусів. На решті території України протягом дня передбачається +8 … +11 градусів", — йдеться у повідомленні.

Схожі дані наводить й Укргідрометцентр. Так, 17 березня вночі прогнозують до -1 градуса та до 12 градусів вдень. Очікується помірна хмарність, лише на заході можливий невеликий дощ. Схожі температурні показники триматимуться до 20 березня, щоправда, опадів може побільшати в західних областях.

Діденко додала, що столицю 17 березня чекає прохолодна сонячна погода. Вночі буде близько нуля, а вдень до +9 градусів.

"Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним. Потепління прийде за тиждень, якраз на Всесвітній день метеоролога, 23-го березня", — каже синоптикиня.

Чому майже весь березень був теплим

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, синоптичну ситуацію над більшою частиною Євразії наразі визначав потужний блокуючий антициклон "KONRAD". Він займає колосальну територію — від Східного Сибіру через Казахстан аж до України, формуючи масштабну область високого тиску протяжністю понад 5 тисяч кілометрів.

Внаслідок цього атлантичний циклон витісняється на периферію та забезпечує стійку, суху погоду на більшій частині континенту.

