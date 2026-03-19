Великдень із сюрпризом: погода у Львові різко зміниться вже на початку квітня

Сонця у місті буде замало

Початок квітня у Львові буде мокрим та прохолодним. Уже з перших днів місяця прогнозуються затяжні опади. Така синоптична ситуація очікується і на Великдень.

Такий характер погоди може зберігатися протягом майже двох тижнів, як спрогнозували у "Мeteofor". А температура вдень може опуститися до +2 градусів.

Якою буде погода у Львові напередодні Великодня

Уже з 1 по 12 квітня в місті очікується чергування сонячних прояснень із короткочасними опадами. Удень температура становитиме приблизно +6…+15 °C, уночі — +2…+6 °C.

У перший день місяця ще буде доволі тепло — до +15 °C удень. Але вже з 2 квітня почне поступово холоднішати: денна температура знизиться до +10…+6 °C, тоді як уночі вона не опускатиметься нижче +2 °C.

Упродовж 6-7 квітня збережеться прохолодна та дощова погода — очікуються затяжні опади, а температура триматиметься близько +6 °C вдень і +4 °C вночі. Водночас із 8 квітня показники на термометрах почнуть зростати.

У період 9-12 квітня дощі триватимуть. Удень буде близько +7…+8 °C, уночі — +4…+6 °C. Найсильніші опади прогнозуються у п’ятницю, 10 квітня. Погода на Великдень обіцяє бути прохолодною та мокрою.

Коли прийдуть затяжні дощі. Фото: скріншот з Мeteofor

