Погода зіпсує Великдень в Харкові? Яких сюрпризів чекати на свято

Навіть за місяць в обласному центрі не варто чекати спеки

У Харкові на Великдень (12 квітня) очікується похмура та не надто тепла погода. Можливо, свято навіть підпсує невеликий дощ.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, згідно з даними синоптиків сайту Meteofor, на православний Великдень у Харкові небо затягне хмарами. Стовпчики термометрів у цей день не перевищуватимуть +9 градусів, а вночі опускатимуться ще нижче — до +7 градусів.

Погода в Харкові

Схожий прогноз дають і фахівці сервісу Meteo.ua. За їх інформацією, 12 квітня у Харкові встановиться прохолодна погода — +9+1 градус. Можлива хмарність та навіть невеликі опади у вигляді дощу.

Погода в Харкові

Чому майже весь березень був теплим

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, синоптичну ситуацію над більшою частиною Євразії наразі визначав потужний блокуючий антициклон "KONRAD". Він займає колосальну територію — від Східного Сибіру через Казахстан аж до України, формуючи масштабну область високого тиску протяжністю понад 5 тисяч кілометрів.

Внаслідок чого атлантичний циклон витісняється на периферію та забезпечує стійку, суху погоду на більшій частині континенту.

Карта синоптичних процесів в Україні

