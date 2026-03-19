Харьков прощается с холодами: когда горожанам ждать рекордные +13°C
На смену резкому похолоданию идет уверенная весна
После короткого похолодания погода в Киеве резко меняет курс. Уже с ближайших дней город станет уверенно прогреваться, а температуры постепенно пойдут в стабильный плюс. Однако Пасху харьковчанам погода все же испортит.
По данным ventusky, температура начнет расти – днем ожидается около +7°C, а ночью – до +4°C. Это станет первым сигналом, что холодный отрезок отступает и город возвращается к более весенней погоде.
Уже в субботу, 21 марта, погода станет еще более комфортной — воздух прогреется до +10°C днем, а вечером будет держаться на уровне около +5°C. Однако день не будет солнечным.
В воскресенье тенденция только усилится — днем прогнозируют до +11°C, что сделает этот день одним из самых теплых за последний период. В то же время, существенных осадков не ожидается, что придаст комфорт для прогулок и дел на открытом воздухе.
В начале следующей недели тепло закрепится. 23–24 марта температура будет держаться на уровне +10°C днем без резких перепадов. Это свидетельствует о постепенном переходе к настоящей весне.
А уже в четверг, 26 марта, погода порадует еще больше — будет до +13 ° C днем и около +8 ° C вечером. Это будет ощутимый скачок, который окончательно изменит настроение в городе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину мчится потепление. Узнайте, когда погода изменится и где будет до +17 градусов.