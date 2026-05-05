Російський напис "воскрес" на київському театрі: українці обурені, як реагують в установі (фото)

У столиці розгорівся скандал через меморіальну дошку

У центрі Києва на фасаді Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відкрили текст меморіальної дошки російською мовою. Він був прихований ще 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Відповідне фото опублікувала громадська організація "Деколонізація.Україна" в офіційному акаунті у соцмережі Х.

"Вже не актуально прибрати все російське? Цей текст має бути демонтований негайно", — зазначається у повідомленні.

Дослівно наводимо текст таблички, яка обурює українців: "В 1938-1954гг. художественным руководителем государственного русского драматического театра им.Леси Украинки работал видный советский режиссер, народный артист СССР Константин Павлович Хохлов (1885-1956)".

Табличка на драмтеатрі імені Лесі Українки. Фото: Decolonizator

"Телеграф" намагався взяти коментар із цього приводу у представників театру, проте всі співробітники, з якими вдалося зв’язатися, говорили, що не мають необхідних повноважень, і давали інший номер телефону. Зрештою номери перестали відповідати.

