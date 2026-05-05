Морозиво зі знижкою до 45%: у "АТБ" готують нову акцію з 6 травня

Найбільше можна буде зекономити на брикеті

У мережі супермаркетів "АТБ" з 6 по 12 травня заплановано нову акцію зі знижками на популярні товари. Частина позицій отримає суттєве зниження ціни, зокрема й продукція від Рудь.

Деталі пропозиції та перелік товарів, які можна буде придбати вигідніше, повідомили у відео оприлюдненому користувачем під ніком "novini_znizhok_" в соцмережі "Тhreads".

У межах акції покупцям будуть пропонувати такі позиції:

Морозиво Рудь "100% морозиво" 70 г — 20,55 грн — 11,30 грн (-45%, економія 9,00 грн)

Морозиво 70 г Рудь "100% морозиво" ванільно-шоколадне — 21,64 грн — 11,90 грн (-45%, економія 9,80 грн)

Морозиво 0,5 кг Рудь "100% морозиво" — 96,18 грн — 52,90 грн (-45%, економія 43,30 грн)

Знижки сягають майже половини вартості, що робить пропозицію особливо привабливою для сімейних покупок або якщо потрібно поповнити запаси у морозилці.

Варто пам’ятати: не потрібно поспішати й вирушати до магазину вже сьогодні. Акція офіційно стартує 6 травня, тож найкраще запланувати похід до "АТБ" найближчими днями.

