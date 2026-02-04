"Дитячі сигарети" досі продають в Україні. Що це таке і чому всі діти ходили з ними в нульових

Зараз це сприймається як пропаганда куріння

Наприкінці 90-х та у 2000-х роках серед малих українців були популярні "дитячі сигарети". У формі сигарет продавали жувальну гумку.

"Дитячі сигарети" імітували звичайні сигарети з фільтром. Всередині ж була жуйка.

Діти сприймали ці дивні "смаколики" як атрибут дорослості, тому вони були досить популярними. Серед малих було особливим "шиком" удавати, що куриш таку "сигарету". Роблячи це, малюки почувалися дорослими та серйозними.

"Дитячі сигарети" випускалися у великих пачках. Однак продавали їх поштучно. Ті, хто в ті часи були дітьми, поділилися спогадами:

І в кращих традиціях, у кіосках подібно до справжніх сигарет, такі жуйки продавали поштучно. А ми купували і думали що куримо справжні сигарети, уявляючи, що коли виростемо, зробимо це по-дорослому

У нас такі були у нульових, ми з друзями думали, що ми такі круті

Були такі, ходив з ними і вдавав що курю

В Україну так звані "дитячі сигарети" потрапили з-за кордону. Там їх продавали з 1970 років.

Реклама жувальної гумки у вигляді сигарет з 70-х років

Жувальна гумка у вигляді сигарет

До слова, жуйку та жувальні цукерки у вигляді сигарет все ще виробляють, зокрема й у Польщі. Їх можна купити в Україні.

Жуйка у вигляді сигарети

Жуйку-сигарети можна купити й зараз

