Температурні гойдалки на Полтавщині: за тиждень температура виросте майже на 20 градусів

Морози вирішили покинути місто в кінці другого тижня лютого

У Кременчуці з 6 по 15 лютого очікуються різкі температурні коливання — від сильних морозів до відчутного потепління. Така зміна погоди відбудеться протягом приблизно тижня.

За короткий період температура в місті може різко впасти з -15 і вирости до +5 градусів. Таким прогнозом поділились у "Meteo".

Майже як весною: як зміниться погода у Кременчуці

В кінці цього тижня, 6-8 лютого, у Кременчуці переважатиме холодна зимова погода. Температура повітря вночі опускатиметься до 10…8 градусів морозу, а вдень коливатиметься в межах від мінус 3 до мінус 1 градуса. Погода буде переважно хмарною, місцями можливий сніг.

Погода на Полтавщині. Фото: Meteo

Найхолоднішими днями прогнозуються 9 та 10 лютого. У цей час нічна температура може знижуватися до 15…14 градусів морозу. Вдень також утримається сильний холод — близько 10…9 градусів нижче нуля. Попри ясну погоду, мороз відчуватиметься досить різко.

Починаючи з 11 лютого, погода різко зміниться. Морози ще зберігатимуться вночі, однак денна температура почне підвищуватися. Уже 12 лютого синоптики прогнозують суттєве потепління — температура вдень може піднятися до 2 градусів тепла. У цей день можливі мокрий сніг та ожеледиця.

Наприкінці тижня, 13-15 лютого, у Кременчуці встановиться значно тепліша погода. Вночі температура триматиметься близько нуля, а вдень повітря прогріватиметься до 2…5 градусів тепла. Очікується хмарна погода з опадами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну йде аномальний холод. Черговий інженер-синоптик Волинського гідрометцентру Світлана Гончаренко розповіла, що таких морозів не було 70 років.