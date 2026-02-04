Чи буде громадський транспорт безкоштовним у Харкові у 2026: у міськраді відповіли (документ)

Окремі підрахунки витрат бюджету на забезпечення безоплатного проїзду офіційно не ведуться

У 2026 році безоплатний проїзд в муніципальному транспорті Харкова буде збережений. Всі компенсації перевізникам відшкодовуються безпосередньо з міського бюджету.

Проте суми витрат на цю програму залишаються невідомими. Про це свідчить відповідь Харківської міської ради на інформаційний запит "Телеграфа".

Як Харкову вдалося запровадити безкоштовний проїзд

В Харківській міській раді повідомили, що безоплатний проїзд в громадському транспорті був запроваджений через агресію Росії, для додаткової соціальної підтримки жителів міста. Це рішення може бути скасоване розпорядженням міського голови.

"З метою створення додаткових соціальних гарантій для населення міста Харкова, що постраждало в наслідок широкомасштабної збройної агресії РФ проти України, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради "Про деякі питання оплати житлово-комунальних та транспортних послуг в умовах воєнного стану" від 08.06.2022 Хо 163 (далі — рішення) було встановлено, що комунальним підприємствам необхідно вжити заходи щодо здійснення перевезення пасажирів лініями метрополітену та міським пасажирським транспортом на безоплатній основі. Відповідно до п. 7 вказаного рішення строк закінчення перевезення пасажирів на безоплатній основі буде визначено розпорядженням міського голови", — зазначено у відповіді міськради.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

Чи планується збереження безкоштовного проїзду у 2026 році

Також в мерії запевнили, що у 2026 році програма буде продовжена. Безоплатний проїзд збережеться на всіх видах громадського транспорту.

"У 2026 році планується збереження безкоштовного проїзду у наземному пасажирському електротранспорті, на автобусних маршрутах загального користування м. Харкова та в метрополітені", — повідомляється в документі.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

Які є джерела фінансування компенсацій витрат комунальних перевізників

Також зазначається, що перевізникам компенсуються витрати. Основним джерелом компенсації за організацію роботи громадського транспорту та перевезення пасажирів комунальним транспортом загального користування є бюджет Харківської міської територіальної громади.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

Скільки коштів міського бюджету вже було витрачено

Водночас в міськраді не відповіли на фінансові питання. В листі зазначено, що точну інформацію про витрати з міського бюджету на цю програму встановити не вдалося.

"Запитувана інформація щодо витрачених з міського бюджету коштів не дозволяє визначити стосовно яких саме витрат та за який період вона запитується", — вказано у листі.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

Які прямі та непрямі втрати бюджету за 2022-2025 роки

У відповідь на питання щодо прямих та непрямих витрат міського бюджету у 2022-2025 роках в міськраді зазначили, що така інформація відсутня. Також повідомляється, що такі дані навіть не опрацьовувались.

"За інформацією Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.01.2026 Ме 21/0/37-26, згідно зі статтею 80 Бюджетного кодексу України, Державне Казначейство України складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів за встановленими формами, які не містять інформації про прямі та непрямі втрати бюджету. Таким чином, запитувана інформація в частині прямих та непрямих втрат бюджету за 2022-2025 роки у Харківській міській раді та її виконавчих органах не створювалася та відсутня", — вказано в документі.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

