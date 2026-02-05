Зледеніння виноградника: чому це страшно і що робити

Поледь на лозі винограду — чим це загрожує і що робити. Що відбувається при зледенінні виноградника?

Через погодні примхи у вигляді крижаних дощів виноградники, як і плодові дерева, часто покриваються кіркою льоду, що виблискує на сонці. Це тільки виглядає красиво, оскільки ця ситуація загрожує проблемами аж до втрати врожаю.

Важливо: короткочасне зледеніння виноградника практично ніяк не відбивається на його стані. Більше того, є технології захисту від весняних заморозків, коли проводиться цілеспрямований полив для створення крижаної кірки, яка у такий спосіб і рятує плодові бруньки від вимерзання.

Тобто різниця лише у термінах, як довго виноградник перебуває у льодовому полоні.

Якщо лід, що утворився на пагонах, протримався короткий час, з’явився і розтанув — про це не варто турбуватися. Але якщо це зледеніння протримається більше тижня без перерви — ймовірно, навесні прокинуться вже не всі пагони , все залежить від особливостей погоди. Якщо ще довше, є ризик загибелі надземної частини куща . До речі, навіть морозостійкі сорти винограду бояться тривалого зледеніння.

Коротке зледеніння не нашкодить винограду

Що робити при зледенінні виноградника:

по можливості опускати лози на землю та прикривати їх;

під крижаною кіркою лози особливо крихкі: прикрийте їх мішковиною або іншим підручним матеріалом, щоб уникнути обламування;

з настанням тепла обробіть виноградник стимуляторами типу "Епін", щоб дати сили постраждалим рослинам.

