Зледеніння виноградника: чому це страшно і що робити
Поледь на лозі винограду — чим це загрожує і що робити. Що відбувається при зледенінні виноградника?
Через погодні примхи у вигляді крижаних дощів виноградники, як і плодові дерева, часто покриваються кіркою льоду, що виблискує на сонці. Це тільки виглядає красиво, оскільки ця ситуація загрожує проблемами аж до втрати врожаю.
Важливо: короткочасне зледеніння виноградника практично ніяк не відбивається на його стані. Більше того, є технології захисту від весняних заморозків, коли проводиться цілеспрямований полив для створення крижаної кірки, яка у такий спосіб і рятує плодові бруньки від вимерзання.
Тобто різниця лише у термінах, як довго виноградник перебуває у льодовому полоні.
Якщо лід, що утворився на пагонах, протримався короткий час, з’явився і розтанув — про це не варто турбуватися. Але якщо це зледеніння протримається більше тижня без перерви — ймовірно, навесні прокинуться вже не всі пагони, все залежить від особливостей погоди. Якщо ще довше, є ризик загибелі надземної частини куща. До речі, навіть морозостійкі сорти винограду бояться тривалого зледеніння.
Що робити при зледенінні виноградника:
- по можливості опускати лози на землю та прикривати їх;
- під крижаною кіркою лози особливо крихкі: прикрийте їх мішковиною або іншим підручним матеріалом, щоб уникнути обламування;
- з настанням тепла обробіть виноградник стимуляторами типу "Епін", щоб дати сили постраждалим рослинам.
