Перекриєте шлях щастю: що категорично не можна робити 5 лютого, щоб уникнути труднощів

Не ігноруйте 5 лютого основних традицій та заборон

У четвер, 5 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. За старим стилем це свято припадало на 18 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Феодосій, архієпископ Чернігівський, — один із шанованих ієрархів Української православної традиції XVII ст. Він відомий як мудрий духовний наставник, захисник православної віри та людина суворого, аскетичного життя.

Що можна робити 5 лютого:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Феодосія Чернігівського, просячи зцілення від хвороб та захисту від наклепу;

Сьогодні сприятливий день для щирого покаяння, примирення з близькими та прощення старих образ;

Цього дня важливо робити добрі справи, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації;

У народних повір’ях цей день пов’язували із турботою про дім — наведіть лад, позбавтеся непотрібних речей, щоб залучити добробут;

Що можна і не можна робити 5 лютого

Що не можна робити 5 лютого:

Цього дня не рекомендується сваритися, з’ясовувати стосунки та підвищувати голос, оскільки конфлікти можуть надовго позбавити удачі;

Не варто сьогодні починати важливі фінансові справи, щоб не втратити статку та стабільність;

Не можна виявляти жадібність, заздрість та байдужість до чужих проблем, інакше перекриєте собі шлях до благополуччя;

Найсуворіше забороняється відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує — на місці нужденних можна опинитися самому;

Вважається поганою прикметою скаржитися на долю та своє становище, щоб не притягнути ще більше труднощів;

