Рус

Перекриєте шлях щастю: що категорично не можна робити 5 лютого, щоб уникнути труднощів

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Традиції та заборони на 5 лютого
Традиції та заборони на 5 лютого. Фото Freepik

Не ігноруйте 5 лютого основних традицій та заборон

У четвер, 5 лютого, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. За старим стилем це свято припадало на 18 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святитель Феодосій, архієпископ Чернігівський, — один із шанованих ієрархів Української православної традиції XVII ст. Він відомий як мудрий духовний наставник, захисник православної віри та людина суворого, аскетичного життя.

Що можна робити 5 лютого:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святителя Феодосія Чернігівського, просячи зцілення від хвороб та захисту від наклепу;
  • Сьогодні сприятливий день для щирого покаяння, примирення з близькими та прощення старих образ;
  • Цього дня важливо робити добрі справи, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації;
  • У народних повір’ях цей день пов’язували із турботою про дім — наведіть лад, позбавтеся непотрібних речей, щоб залучити добробут;
Що можна і не можна робити 5 лютого
Що можна і не можна робити 5 лютого

Що не можна робити 5 лютого:

  • Цього дня не рекомендується сваритися, з’ясовувати стосунки та підвищувати голос, оскільки конфлікти можуть надовго позбавити удачі;
  • Не варто сьогодні починати важливі фінансові справи, щоб не втратити статку та стабільність;
  • Не можна виявляти жадібність, заздрість та байдужість до чужих проблем, інакше перекриєте собі шлях до благополуччя;
  • Найсуворіше забороняється відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує — на місці нужденних можна опинитися самому;
  • Вважається поганою прикметою скаржитися на долю та своє становище, щоб не притягнути ще більше труднощів;

"Телеграф" писав раніше, скільки вихідних та свят буде в українців у лютому. Дізнайтесь важливі дати.

Теги:
#Традиції #Календар #Заборони #Церковне свято