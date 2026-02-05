Обледенение виноградника: почему это страшно и что делать

Наледь на лозе винограда — чем это грозит и что делать. Что происходит при обледенении виноградника?

Из-за погодных капризов в виде ледяных дождей виноградники, как и плодовые деревья, зачастую покрываются сверкающей на солнце коркой льда. Это только выглядит красиво, поскольку данная ситуация чревата проблемами вплоть до потери урожая.

Важно: кратковременное обледенение виноградника практически никак не отражается на его состоянии. Более того, есть технологии защиты от весенних заморозков, когда проводится целенаправленный полив для создания ледяной корки, которая таким образом и спасает плодовые почки от вымерзания.

То есть разница только в сроках, как долго виноградник находится в ледовом плену.

Если лед, образовавшийся на побегах, продержался короткое время, появился и растаял — об этом не стоит беспокоиться. Но если это обледенение продержится больше недели без перерыва — вероятно, весной проснутся уже не все побеги , все зависит от особенностей погоды. Если еще дольше — есть риск гибели надземной части куста . Кстати, даже морозоустойчивые сорта винограда боятся длительного обледенения.

Короткое обледенение не навредит винограду

Что делать при обледенении виноградника

по возможности опускать лозы на землю и прикрывать их;

под ледяной коркой лозы особенно хрупкие: прикройте их мешковиной или другим подручным материалом, чтобы избежать обламывания;

с наступлением тепла обработайте виноградник стимуляторами типа "Эпин", чтобы дать сил пострадавшим растениям.

